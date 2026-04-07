MaturAzione! tutti gli spettacoli al Teatro Maddalene

Al Teatro Maddalene si svolge “MaturAzione!”, un ciclo di spettacoli promossi dal TSV, che continua a supportare nuove produzioni indipendenti. Durante questa serie, vengono presentati tre progetti inediti realizzati nel corso di un periodo di residenza artistica. Le creazioni sono state mostrate in forma di studio, offrendo un’anteprima delle produzioni in fase di sviluppo. La rassegna si concentra sulla promozione di proposte emergenti nel panorama teatrale.

Il TSV rinnova la sua funziona di incubatore artistico di nuove progettualità indipendenti. Tre progetti inediti creati in un periodo di residenza e presentati in forma di studio. Tre idee originali, selezionate attraverso un bando, che si alterneranno sul palcoscenico del Teatro Maddalene in questa quinta edizione di MaturAzione. Dal 14 al 29 aprile, il Teatro Maddalene di Padova ospita quindi MaturAzione!, una rassegna di spettacoli che porta sul palco storie e performance per tutti i gusti. Gli appuntamenti sono alle ore 19.30, per vivere teatro e cultura in città. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Leggi anche: “Ricordi di un dimezzato”, una preziosa imperfezione che ci accomuna tutti al Teatro Maddalene

Rassegna teatrale “Una poltrona per due” 2026, tutti gli spettacoli al Piccolo TeatroBiglietti e Prevendite: Biglietti euro 10, ridotti euro 9, associati euro 8 (oltre diritti di prevendita).