Matrimoni civili Il Comune cerca luoghi di pregio

Il Comune di Massa Marittima sta cercando location di alto livello per celebrare matrimoni civili, con l’obiettivo di offrire ambienti suggestivi ai futuri sposi. La richiesta riguarda strutture che si distinguano per pregio e bellezza, in modo da rendere speciali le cerimonie. La ricerca si inserisce in un progetto volto a valorizzare il territorio e a promuovere il turismo legato agli eventi nuziali.

MASSA MARITTIMA Scegliere un luogo da sogno per il giorno del ’sì’. Il Comune di Massa Marittima ha pubblicato un avviso per raccogliere le manifestazioni di interesse di strutture ricettive private, disponibili a concedere all’amministrazione comunale, in comodato d’uso gratuito, spazi idonei alla celebrazione di matrimoni e unioni civili. L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia volta a rafforzare l’attrattività turistica del territorio, intercettando un segmento in crescita, in particolare tra i visitatori stranieri. Negli anni passati, infatti, sono già state istituite nuove sedi distaccate di ufficio di Stato Civile presso strutture private, contribuendo a promuovere l’immagine di Massa Marittima come destinazione privilegiata per il wedding tourism. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Matrimoni civili. Il Comune cerca luoghi di pregio Leggi anche: Matrimoni e unioni civili a Latina, il Comune cerca location di “particolare pregio” Nel 2024 a Verona matrimoni civili per il 70% e il Comune avvia il primo corso laico giuridico–formativo sulla vita di coppiaIl Comune lancia "Vita di coppia: istruzioni per l’uso", un percorso gratuito tra diritti, relazioni e consapevolezza per matrimoni civili, unioni e... The Autobiography of Benjamin Franklin - Complete Audiobook | American History Classic Temi più discussi: Archivio Nazionale informatizzato: rilascio online dei documenti sullo stato civile; Matrimoni e unioni civili: il Comune cerca strutture ricettive private per le cerimonie; Perugia, anche San Francesco al Prato diventa casa comunale per i matrimoni civili -; A Perugia San Francesco al prato apre le porte ai matrimoni civili. Celebrazione di matrimoni e unioni civili: il Comune cerca strutture ricettive privateIl Comune di Massa Marittima, in provincia di Grosseto, cerca strutture ricettive per la celebrazione di matrimoni ... grossetonotizie.com Celebrazione di matrimoni e unioni civili, il Comune aggiorna il disciplinare: ecco le novitàIl Comune di Follonica, in provincia di Grosseto, aggiorna il disciplinare su matrimoni e unioni civili: ecco le novità ... grossetonotizie.com Matrimoni civili, avviso per individuare strutture: "Valorizziamo ancora di più le nostre bellezze" Leggi qui: https://quotidianodigela.it/matrimoni-civili-avviso-per-individuare-strutture-valorizziamo-ancora-di-piu-le-nostre-bellezze - facebook.com facebook Matrimoni civili anche in strutture private, pubblicato l’avviso: come candidare gli spazi x.com