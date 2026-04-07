Marquez addio dopo il 10° titolo? Il piano per il 2026

Si parla di un possibile addio di Marc Marquez alla MotoGP dopo il 2026, quando potrebbe ottenere il suo decimo titolo mondiale. Secondo alcune fonti, il pilota potrebbe decidere di lasciare le corse al termine di questa stagione o alla successiva, se dovesse raggiungere questo traguardo. La decisione dipenderebbe dal suo percorso nel campionato e dai risultati raggiunti nelle prossime stagioni.

Marco Melandri ipotizza che Marc Marquez possa decidere di lasciare definitivamente la MotoGP al termine della stagione 2026, specialmente se dovesse riuscire a conquistare il suo decimo titolo mondiale. L’ex pilota ravennate ha espresso un’opinione netta sulla possibile conclusione della carriera dello spagnolo. Tale riflessione nasce dall’osservazione di un inizio del Mondiale 2026 caratterizzato da complicazioni maggiori rispetto alle previsioni iniziali. Secondo l’analisi di Melandri, il peso psicologico e fisico dell’anno precedente è stato determinante. Lo sforzo richiesto per ottenere il successo nel 2025 avrebbe spinto il pilota di Cervera a dare più del 110% delle proprie capacità, incidendo profondamente sul suo stato attuale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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