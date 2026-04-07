Un articolo pubblicato online presenta un’affermazione riguardante il prodotto Marni Gilet ‘fuzzy Wuzzy’ e include una nota di trasparenza in cui si informa che sono presenti link di affiliazione. Viene spiegato che si potrebbe ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite quei link, senza costi aggiuntivi per i lettori. La comunicazione si conclude con la dicitura “La verità”.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L'estetica del mohair: tra texture lanosa e rigore geometrico L'analisi tecnica del gilet 'Fuzzy Wuzzy' rivela un esercizio di stile basato sulla contrapposizione tra la precisione del disegno e l'irregolarità della materia. Il cuore pulsante di questo capo è l'utilizzo di un misto mohair, una scelta materica che non serve solo a garantire calore, ma a ridefinire l'impatto visivo delle righe orizzontali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marni Gilet ‘fuzzy Wuzzy’: La verità

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La nuova era di Marni secondo Meryll RoggeQuesta è un'edizione di In Fashion Terms, la newsletter di stile e moda di GQ Italia.