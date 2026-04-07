Il cantante italiano torna il 10 marzo con un nuovo album intitolato “Prova d’autore”. Milano ospiterà questa uscita, che segna un ulteriore passo nella carriera di oltre vent’anni di attività. La carriera ha avuto inizio con il successo del singolo “This is what you are”, incluso nel suo primo album “Handful of soul”, pubblicato nel 2006.

Milano. Quest’anno Mario Biondi festeggia 20 anni di una carriera internazionale cominciata con l’esplosione del singolo “This is what you are”, contenuto in “Handful of soul” del 2006. «Il bilancio di questi 20 anni di carriera è positivissimo, ci sono state grandi sfide e anche grandi gioie – ha osservato – L’italiano è la mia lingua madre e naturalmente mi permette di esprimermi in maniera più personale, per questo ho voluto fare questo disco. Credo che tutto il progetto racconti di me oggi, è una sorta di prisma, tante sfaccettature della stessa pietra. È un momento importante della mia vita e del mio sviluppo artistico». «Non è solo un disco, rappresenta la mia personalità, non avrei potuto rinunciare a nessuna di queste tracce – ha confidato – C’è una cronologia discorsiva nel susseguirsi dei brani che in parte è stata spontanea». 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Mario Biondi torna il 10 marzo con l’album “Prova d’autore”

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Le sonorità di “Prova d’autore” sono tante, diverse, e ognuna racconta qualcosa Dal prossimo venerdì 10 aprile potrete dirmi la vostra ascoltando tutto il nuovo album. Nel frattempo, lo trovate in pre-order al link: bio.to/ProvaDAutore #mariobiondi #prova x.com