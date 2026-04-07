Il cantante annuncia il suo primo album interamente in italiano, intitolato Prova d’autore, che sarà disponibile dal 10 aprile sia in libreria che sulle piattaforme digitali. Nel corso di un’intervista ha anche parlato di un retroscena legato a un noto conduttore televisivo, senza specificare ulteriori dettagli. La notizia arriva dopo aver annunciato l’uscita del nuovo progetto discografico, che segna una svolta nel suo percorso musicale.

Mario Biondi lancia il suo primo progetto discografico interamente in lingua italiana, intitolato Prova d’autore, che arriverà nelle librerie e sulle piattaforme il 10 aprile. Il crooner ha rivelato i dettagli di questo lavoro durante un incontro tenutosi a Milano. L’album celebra vent’anni di carriera dell’artista attraverso venti tracce. Il disco spazia tra generi diversi come il blues, il funk, il jazz e il soul, arrivando a toccare le sonorità tipiche del cantautorato. Il processo creativo di Prova d’autore è stato gestito quasi totalmente da Biondi, che ha preso in mano testi, produzioni, arrangiamenti e composizioni. L’artista ha spiegato di aver dedicato mesi alla rifinitura dei brani, decidendo di non seguire scadenze temporali rigide per evitare di accelerare troppo la scrittura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mario Biondi: 20 brani in italiano e il retroscena su Carlo Conti

“Quando ho accompagnato Sayf a Sanremo, Carlo Conti ha fatto il ‘paraculo’ perché ho presentato un brano ma lui l’ha scartato”: lo rivela Mario Biondi. Il crooner e la “prima volta” in italiano con “Prova d’autore”“Ogni tanto mi piace essere autoreferenziale e con il nome di questo progetto è accaduto.

“Quando ho accompagnato Sayf a Sanremo, Carlo Conti ha fatto il ‘paraculo’ perché ho presentato un brano ma lui l’ha scartato”: lo rivela Mario Biondi“Ogni tanto mi piace essere autoreferenziale e con il nome di questo progetto è accaduto.

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Mario Biondi e il primo disco in italiano: «Volevo portare un brano a Sanremo, ma Conti non me l'ha preso. Salvo poi fare il paraculo quando ho accompagnato Sayf»Il crooner racconta «Prova d'autore». Dal 3 maggio sarà in tour nei teatri e poi nelle location estive ... corriere.it

Mario Biondi: «La mia canzone scartata da Carlo Conti a Sanremo» - facebook.com facebook

Le sonorità di “Prova d’autore” sono tante, diverse, e ognuna racconta qualcosa Dal prossimo venerdì 10 aprile potrete dirmi la vostra ascoltando tutto il nuovo album. Nel frattempo, lo trovate in pre-order al link: bio.to/ProvaDAutore #mariobiondi #prova x.com