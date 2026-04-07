Maria Anghileri Confindustria | In 5 anni sono fuggiti all’estero 190mila giovani – Il video

Negli ultimi cinque anni, circa 190.000 giovani hanno lasciato il Paese per cercare opportunità all’estero, secondo quanto dichiarato da un rappresentante di Confindustria. La questione è stata al centro di un intervento pubblico, che ha evidenziato la fuga di giovani e le difficoltà di pianificare il futuro in un contesto domestico. Il discorso si inserisce in un dibattito più ampio sulla capacità di crescita e di attrattività nazionale.

Un Paese può crescere solo se guarda al futuro. Ma come si fa a progettare un futuro in un Paese da cui sempre più giovani scappano in cerca di occasioni migliori all’estero? Secondo Maria Anghileri, presidente di Confindustria Giovani e vicepresidente di Confindustria, serve ridurre la pressione fiscale, ridurre la burocrazia e puntare su istruzione, natalità e innovazione. Smart working, scattano le nuove sanzioni per le aziende: cosa rischia chi non informa i dipendenti sui rischi del lavoro da casa Crisi del carburante, estate a rischio: voli cancellati e rincari. Il presidente dell’Enac: «Ecco come fare per stare tranquilli» Chiude per perdite la holding della compagna di Giuseppe Conte, OIivia Paladino. 🔗 Leggi su Open.online

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