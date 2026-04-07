Mare Fuori 6 intervista esclusiva a Manuele Velo | Tommaso continuerà ad avere un senso di colpa tra lui e Rosa ci saranno sviluppi Non ho vissuto bene l’ondata di popolarità non sono uscito di casa per un mese e mezzo
Mancano pochi giorni alla messa in onda della sesta stagione di Mare Fuori, con i primi sei episodi disponibili dal 4 marzo su RaiPlay. A partire dall’11 marzo sarà possibile vedere l’intera stagione in un unico pacchetto e su Rai 2 la serie sarà trasmessa in prima serata per sei serate consecutive. In un’intervista, l’attore protagonista ha parlato di come il successo abbia influenzato la sua vita, rivelando di aver evitato di uscire di casa per più di un mese e mezzo.
Manca pochissimo al debutto dei nuovi episodi di Mare Fuori: i primi sei episodi della sesta stagione saranno disponibili dal 4 marzo su RaiPlay, mentre dall’11 marzo sarà possibile accedere all’intero boxset, e su Rai 2 la serie andrà in onda in prima serata per sei appuntamenti. La stagione riparte dalla vicenda di Rosa Ricci, interpretata da Maria Esposito, ancora scossa dall’attentato che l’ha portata in ospedale, mentre Tommaso, interpretato da Manuele Velo, le ha salvato la vita, frapposi tra lei e la pistola di un killer misterioso. All’interno dell’IPM cresce la tensione per scoprire il responsabile della sparatoria, con sospetti che oscillano tra vecchi nemici e nuove ambizioni criminali. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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