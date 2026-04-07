Mare Fuori 6 intervista esclusiva a Manuele Velo | Tommaso continuerà ad avere un senso di colpa tra lui e Rosa ci saranno sviluppi Non ho vissuto bene l’ondata di popolarità non sono uscito di casa per un mese e mezzo

Mancano pochi giorni alla messa in onda della sesta stagione di Mare Fuori, con i primi sei episodi disponibili dal 4 marzo su RaiPlay. A partire dall’11 marzo sarà possibile vedere l’intera stagione in un unico pacchetto e su Rai 2 la serie sarà trasmessa in prima serata per sei serate consecutive. In un’intervista, l’attore protagonista ha parlato di come il successo abbia influenzato la sua vita, rivelando di aver evitato di uscire di casa per più di un mese e mezzo.