Mara Venier, conduttrice molto conosciuta in Italia, sta vivendo un momento di cambiamenti e difficoltà. Recentemente si è trasferita a Roma in tempi rapidi e si trova a dover gestire anche un problema di salute che riguarda il ginocchio. La conduttrice si sta concentrando su queste situazioni, senza commentare pubblicamente ulteriori dettagli.

Mara Venier, volto noto di RaiUno, sta affrontando un periodo complesso tra il trasferimento in una nuova abitazione a Roma e un problema di salute al ginocchio. La conduttrice ha spostato la sua residenza nella zona di Ponte Milvio insieme al marito Nicola Carraro. L’operazione di trasloco è stata definita sorprendente dal coniuge, che ha descritto come incredibile il passaggio tra Milano e la capitale avvenuto nell’arco di sole 24 ore. Nonostante la rapidità del movimento, Carraro ha precisato che rimangono ancora numerose incombenze da risolvere per sistemare l’alloggio. La coppia non ha abbandonato la città, ma ha scelto un nuovo quartiere dove risiedere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mara Venier: tra trasloco lampo a Roma e nuovi guai di salute

Mara Venier: trasloco lampo e addio a Domenica In?La vita professionale e privata di Mara Venier attraversa una fase di profonda trasformazione, segnata dalla decisione improvvisa di lasciare il suo...

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Temi più discussi: Mara Venier tra trasloco e... infortunio: cosa è successo; Nello stesso palazzo c'è Mammucari. Il trasloco lampo di Mara Venier con il marito Nicola Carraro; Mara Venier, il trasloco lampo con Nicola Carraro e il vicino a sorpresa: Nello stesso palazzo c'è Mammucari. Dove vivono ora; Perché Mara Venier ha traslocato lasciando il suo famoso attico a Roma con vista su San Pietro?.

Problemi al menisco per Mara Venier: Tanto per cambiare. L’infortunio e il trasloco col marito Nicola CarraroLa conduttrice di Domenica In si trasferisce con il marito Nicola Carraro in zona Ponte Milvio a Roma mentre affronta problemi di salute ... ilfattoquotidiano.it

Ancora problemi di salute per Mara Venier: come sta e cosa succede oraTra trasloco, problemi al menisco e le voci sul futuro a Domenica In, la conduttrice Mara Venier vive un momento complesso, segnato da problemi di salute e incertezze professionali. notizie.it

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Mara Venier dice addio a 'Domenica In' x.com