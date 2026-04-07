A Mantova, l’amministrazione di Mattia Palazzi si prepara a concludere l’attività consiliare ordinaria il 8 aprile alle 17. Sono state approvate 394 delibere nel corso del mandato e si avvicina il momento delle elezioni. L’ultima riunione si terrà nel pomeriggio di domani, segnando la fine di un ciclo amministrativo.

L’amministrazione di Mattia Palazzi chiude l’attività consiliare ordinaria domani, 8 aprile, alle 17.30 a Mantova. L’appuntamento segna il termine delle sessioni regolari prima del voto amministrativo fissato per i giorni 24 e 25 maggio. La convocazione avviene esattamente a 45 giorni dalle elezioni. Nonostante la fine delle sedute ordinarie, sia la Giunta che il Consiglio manterranno le proprie funzioni operative fino a quando non verrà proclamata la nuova guida della città. Dopo l’incontro di domani, l’aula non potrà più riunirsi per questioni standard. La possibilità di convocare un’assemblea sarà limitata esclusivamente alla gestione di atti urgenti, rendendo di fatto la seduta di mercoledì l’atto conclusivo di un percorso iniziato nell’ottobre 2020. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mantova, ultimo atto per Palazzi: 394 delibere e corsa al voto

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