A Mantova, la Curva Te ha deciso di non organizzare la tradizionale coreografia per i 115 anni della squadra, in segno di solidarietà verso un ultras di 46 anni rimasto gravemente ferito dopo un incidente stradale avvenuto sabato scorso nella zona di Mantova Nord. La scelta è stata comunicata come gesto di vicinanza nei confronti del tifoso coinvolto.

La Curva Te rinuncia alla coreografia per i 115 anni del Mantova in segno di solidarietà verso un ultras di 46 anni, gravemente ferito sabato scorso in un incidente stradale a Mantova Nord. L’annuncio arriva dal direttivo del gruppo organizzato proprio mentre lo stadio Martelli-Pata si prepara a ospitare l’evento. La decisione di annullare l’allestimento scenografico nasce dal profondo legame con il tifoso, attualmente ricoverato in terapia intensiva. Il fatto drammatico è avvenuto nel primo pomeriggio di sabato. Il motociclista ha subito un impatto violentissimo mentre percorreva la rampa di accesso al casello di Mantova Nord, lungo l’autostrada A22. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mantova: stop alla festa per l’ultras in terapia intensiva

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#6aprile 1631: ponendo fine alla guerra di successione di Mantova e del Monferrato, in palazzo Salmatoris a #Cherasco si firma un trattato di pace grazie al quale, “senza né perdere né acquistare”, #Venezia si riconcilierà con la Spagna x.com