Manfredonia Marasco | Degrado e potenziale rischio igienico-sanitario nel giardino ex casa di riposo Anna Rizzi
Nel centro di Manfredonia, si segnalano condizioni di degrado nel giardino dell'ex casa di riposo Anna Rizzi. La zona presenta aree trascurate e accumulo di rifiuti, con possibili rischi per la salute pubblica. La situazione è stata portata all’attenzione delle autorità locali, che sono state invitate a intervenire per verificare lo stato di abbandono e adottare eventuali misure di sicurezza.
OGGETTO: pec: Interrogazione sulla situazione di degrado e potenziale rischio igienico-sanitario e strutturale del giardino ex casa di Riposo Anna Rizzi adiacente alla Chiesa di San Benedetto in Via Tribuna, Manfredonia. A Sua Eccellenza PREFETTO DI FOGGIA A Sua Eccellenza Arcivescovo Monsignor FRANCO MOSCONE Al Sindaco di Manfredonia, All'Assessore all'Ambiente, All'Assessore ai Lavori Pubblici, Al Presidente del Consiglio Comunale, E p.c. ai Consiglieri Comunali, Premesso che: Diversi cittadini hanno segnalato una grave situazione di degrado ambientale e strutturale in Via Tribuna, alle spalle della Chiesa di San Benedetto. L'area interessata è un ampio giardino, attualmente accessibile principalmente dalla ex Casa di Riposo Anna Rizzi, ora gestita come S. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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