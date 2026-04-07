Nel centro di Manfredonia, si segnalano condizioni di degrado nel giardino dell'ex casa di riposo Anna Rizzi. La zona presenta aree trascurate e accumulo di rifiuti, con possibili rischi per la salute pubblica. La situazione è stata portata all’attenzione delle autorità locali, che sono state invitate a intervenire per verificare lo stato di abbandono e adottare eventuali misure di sicurezza.

OGGETTO: pec: Interrogazione sulla situazione di degrado e potenziale rischio igienico-sanitario e strutturale del giardino ex casa di Riposo Anna Rizzi adiacente alla Chiesa di San Benedetto in Via Tribuna, Manfredonia. A Sua Eccellenza PREFETTO DI FOGGIA A Sua Eccellenza Arcivescovo Monsignor FRANCO MOSCONE Al Sindaco di Manfredonia, All'Assessore all'Ambiente, All'Assessore ai Lavori Pubblici, Al Presidente del Consiglio Comunale, E p.c. ai Consiglieri Comunali, Premesso che: Diversi cittadini hanno segnalato una grave situazione di degrado ambientale e strutturale in Via Tribuna, alle spalle della Chiesa di San Benedetto. L'area interessata è un ampio giardino, attualmente accessibile principalmente dalla ex Casa di Riposo Anna Rizzi, ora gestita come S. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, Marasco: “Degrado e potenziale rischio igienico-sanitario nel giardino ex casa di riposo Anna Rizzi”

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