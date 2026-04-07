Stamattina è stato possibile sorvolare Manfredonia, conosciuta anche come la “vecchia signora”. Dal cielo si è potuto osservare il centro cittadino e alcune aree circostanti, offrendo una prospettiva inedita sulla zona. La vista ha mostrato alcune parti della città che sembrano aver recuperato vitalità, mentre altre rimangono in attesa di interventi. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito alle condizioni attuali.

👉 Stamattina abbiamo avuto il privilegio di sorvolare la “vecchia signora”. e quello che abbiamo visto è stato emozionante.Dopo tanti anni, la palude Frattarolo, è tornata a splendere: acqua, riflessi, vita che si intrecciano in un equilibrio perfetto.Dall’alto si percepisce tutta la sua forza silenziosa, quella capacità unica della natura di rinascere e sorprenderci ogni volta. Ma è uno splendore fragile, aggiunge Manzella, destinato a durare poco, perché ancora troppo spesso ferita dalla mano dell’uomo.Ed è proprio per questo che, oggi più che mai, merita rispetto. ❤️🌿 #PaludeFrattarolo #Puglia #Natura #Ambiente #Biodiversità #DronePhotography #NatureLovers #SalviamoLaNatura #RispettoPerLaNatura #Italia 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, la “vecchia signora” torna a sorridere

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