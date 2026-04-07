Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, è in discussione per un ruolo di sub-commissario riguardante gli stadi destinati a ospitare le partite degli Europei 2032. La possibile nomina è stata annunciata nelle ultime ore, con la decisione ancora in fase di valutazione da parte delle autorità competenti. La nomina, se confermata, coinvolgerebbe la gestione e la supervisione delle infrastrutture sportive in vista dell’evento.

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi potrebbe diventare sub-commissario per la questione stadi degli Europei 2032. Il Commissario per gli impianti è già stato nominato dal Ministro Abodi, ed è Massimo Sessa. Lo scenario aprirebbe l’opportunità per Napoli di essere tra le città scelte per ospitare la competizione tra sei anni. Manfredi sub-commissario per Euro 2032. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno: Il Com­mis­sa­rio per gli stadi di Euro 2032, da venerdì scorso, è effet­tivo. È for­mal­mente in carica. È Mas­simo Sessa, che il mini­stro dello Sport, Andrea Abodi ha scelto il 26 set­tem­bre scorso. Ora comin­cia la corsa per le città can­di­date ad ospi­tare l’evento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Manfredi potrebbe essere sub-commissario per Euro 2032

Euro 2032: Sessa commissario, 5 stadi pronti in tempoIl 3 aprile 2026 segna un punto di svolta per le infrastrutture sportive nazionali con la nomina ufficiale dell’ing.

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