Manetti | Sfregio a statua di Nuti ferita per la cultura

Un atto di vandalismo ha danneggiato una statua dedicata a un noto artista locale, provocando danni visibili all’opera pubblica. La scultura, situata in un’area aperta al pubblico, ha subito un danno che ha suscitato reazioni di condanna da parte delle autorità culturali e delle associazioni del settore. Nessun arresto è stato ancora annunciato, e le indagini sono in corso per identificare i responsabili.

La scultura è stata colpita al volto con più proiettili, probabilmente esplosi con una pistola ad aria compressa, causando fori evidenti e uno sfregio al viso “Un gesto inaccettabile che colpisce non soltanto un’opera pubblica, ma la memoria di un artista straordinario e profondamente legato alla Toscana. Sfregiare la statua dedicata a Francesco Nuti significa ferire l’identità culturale di una comunità e mancare di rispetto a un patrimonio condiviso che va tutelato e valorizzato”. Così l’assessora alla cultura della Regione Toscana, Cristina Manetti, commenta il danneggiamento della statua dell’attore, originario di Prato, collocata davanti al municipio di Cavriglia. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Leggi anche: Vandalizzata la statua di Francesco Nuti. "Ferita la comunità che ispirò 'Madonna che silenzio c'è stasera'" Vandali sfregiano la statua di Nuti . Usata una pistola ad aria compressaUn atto di vandalismo ha indignato nelle ultime ore le comunità di Cavriglia e di Prato: la statua dedicata a Francesco Nuti, inaugurata il 31 luglio...