Il maltempo ha colpito le regioni del Sud, causando danni e difficoltà per molte famiglie e imprese. In risposta, Banco BPM ha annunciato un pacchetto di 200 milioni di euro destinato ai territori interessati. La banca ha inoltre deciso di sospendere temporaneamente i pagamenti dei mutui per le persone e le aziende coinvolte nell’emergenza. Queste misure mirano a fornire supporto diretto alle aree colpite dal maltempo.

Banco BPM mette a disposizione 200 milioni di euro e una sospensione dei pagamenti per sostenere le famiglie e le imprese di Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata colpite dal maltempo. L’intervento arriva per contrastare i gravi danni causati dai recenti fenomeni meteorologici in quattro regioni del Sud. L’istituto ha predisposto un piano d’azione che combina l’iniezione di nuova liquidità con un respiro finanziario immediato ha subito perdite materiali. Il supporto si articola in due direzioni: da un lato un fondo dedicato ai prestiti a condizioni agevolate, dall’altro una moratoria che permette di bloccare il pagamento della quota capitale dei mutui e dei finanziamenti per un periodo di 12 mesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maltempo al Sud: 200 milioni e stop ai mutui per l’emergenza

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