A Roma sono stati confiscati beni per oltre un milione di euro a quattro detenuti, tra cui due considerati coinvolti in attività mafiose e traffico di droga. L’operazione si è conclusa con un sequestro di vasta portata grazie alla legge sulla confisca allargata, che permette di aggredire il patrimonio anche senza condanna definitiva. L’indagine ha portato alla luce il ruolo di alcuni detenuti nel contesto criminale capitolino.

I Carabinieri di Roma hanno eseguito un maxi sequestro preventivo nei confronti di quattro soggetti detenuti, tra cui due elementi di spicco della criminalità organizzata. L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, ha portato al congelamento di beni per oltre 1.000.000 euro, nell’ambito di un’indagine su reati di estrema gravità come tentato omicidio, porto abusivo di armi, traffico di stupefacenti, estorsioni e sequestri di persona aggravati dal metodo mafioso. Il provvedimento e la strategia di contrasto Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il sequestro è stato disposto d’urgenza dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Mafia a Roma, 4 detenuti colpiti da maxi sequestro da oltre 1 milione grazie alla "confisca allargata"

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"Il mio impegno contro ogni mafia è cristallino, coerente, duraturo. E ciò che abbiamo fatto al governo ne è la prova. Mentre altri liberavano dalle galere i boss mafiosi con la scusa del Covid, noi li arrestiamo e li teniamo dentro con il carcere duro, istituto che - facebook.com facebook

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