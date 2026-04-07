Una leggenda antica collega la figura della Madonna Filatrice con il destino di Russia e Ucraina, sottolineando il legame tra Maria e questi territori. Secondo la tradizione, questa figura testimonia un rapporto speciale con la regione, legato a un evento che ha segnato la storia: l’Annunciazione. La narrazione si concentra su un mistero che attraversa i secoli, collegando il passato religioso alle vicende di queste terre.

La Madonna FIlatrice testimonia lo speciale legame che da molti secoli unisce Maria e la martoriata Ucraina sotto il segno del mistero dell’evento che ha cambiato il corso della storia: l’Annunciazione. Oggi, 7 aprile, ricordiamo il legame tra l’Ucraina e la Vergine Maria. Kiev, la capitale ucraina, si trova sulla riva destra del fiume Dnepr, su un ripiano terrazzato, al margine settentrionale della zona delle terre nere. La Cronaca di Nestore, composta tra 1113 e il 1118, racconta la fondazione della città “da dove la terra russa trae la sua origine” e chi iniziò a governare a Kiev. Secondo la tradizione l’apostolo Andrea avrebbe profetizzato lo stretto collegamento tra Kiev e la nascita della Russia. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Madonna Filatrice: l’antica profezia che lega il destino di Russia e Ucraina

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