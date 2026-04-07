Madagascar | shock energetico e razionamenti per il petrolio

Il governo del Madagascar ha annunciato uno stato di emergenza energetica di 15 giorni, a causa dell'aumento dei prezzi del petrolio che si è verificato in seguito al conflitto in Iran. La decisione riguarda principalmente il razionamento delle forniture di carburante nel paese, con l’obiettivo di gestire la scarsità di petrolio disponibile. La misura è stata adottata per far fronte alle difficoltà di approvvigionamento e alle conseguenze dell’impennata dei costi energetici.

Il governo del Madagascar ha proclamato uno stato di emergenza energetica per un periodo di 15 giorni a causa dell'impennata dei costi del greggio causata dal conflitto in Iran. La misura mira a stabilizzare l'approvvigionamento di carburante e l'erogazione elettrica in un momento di forte vulnerabilità sistemica. L'instabilità in Medio Oriente ha generato un rincaro globale del petrolio che colpisce duramente i territori dipendenti dalle importazioni. Le autorità malgasie hanno riscontrato inte . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Madagascar: shock energetico e razionamenti per il petrolio Shock energetico, razionamenti e austerità: gli scenari in Italia in caso di guerra nel Golfo prolungataAnche il ministro dell'Energia Pichetto Fratin non esclude il ricorso a razionamenti di energia, nel caso in cui la guerra nel Golfo Persico dovesse... Shock energetico, l’Italia scopre la fragilità delle scorte: un mese di autonomia e lo spettro dei razionamentiL’Italia ha un margine di sicurezza limitato davanti a uno scenario di blocco totale delle forniture energetiche: circa un mese di autonomia. Panetta avverte: lo shock energetico causato dalla guerra nel Golfo frenerà l’economia fino al 2027Shock energetico globale 2026 Il Governatore di Bankitalia delinea scenari critici per l'Europa tra blocchi produttivi e rotte navali azzer ... energiaoltre.it Shock energetico, l'Italia ha riserve per un mese, Pichetto: razionamenti se necessarioLo spettro dei razionamenti si allunga sull'Italia. Almeno, se il conflitto continuerà ad alimentarsi, senza stop o soluzioni che permettano di ripristinare il flusso di gas e petrolio . E' chiaro ch ... msn.com