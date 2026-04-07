Stasera si terrà un incontro con l’autore serbo Dejan Atanackovi?, che presenterà il suo nuovo libro intitolato

Incontro con l'autore serbo Dejan Atanackovic e presentazione del libro (traduzione di Valentina Marconi, Bottega Errante edizioni, 2025). Modera Neira Mercep, docente di letteratura croata e serba all'Università di Torino. Incontro organizzato dal gruppo YU LIBRI Lettera Mondo in collaborazione con l'associazione Viaggiare i Balcani e la libreria Pangea Padova (Via San Solferino, 106). Evento organizzato da YU LIBRI Lettera Mondo in collaborazione con l'APS Viaggiare i Balcani e con la libreria PANGEA. Scheda Libro: Nel maggio del 1915, in circostanze misteriose, il transatlantico passeggeri Lusitania viene affondato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Una Repubblica della follia al riparo dalla stupidità. L’utopia di LusitaniaIl romanzo (anche) storico di Dejan Atanackovic che attraversa guerre, follia e stati, dove la stupidità è più pericolosa della pazzia e la storia...

Asterix na Lusitânia