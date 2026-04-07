Lunanzio e il Drago | tour teatrale al Cine Teatro Odeon
Appuntamento imperdibile, sabato 11 aprile alle ore 21, il Teatro Odeon ospiterà Lunanzio e il Drago una delle date del Tour Teatrale 2026.Uno spettacolo fuori dagli schemi, ironico, surreale e riconoscibilissimo, che porta sul palco tutto il mondo di Lunanzio con il suo stile unico. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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Si parla di: Lunanzio e il Drago: tour teatrale al Cine Teatro Odeon l'11 aprile 2026; A Reggio Calabria, lo spettacolo Lunanzio e il drago di Loris Fabiani.
A Reggio Calabria, lo spettacolo Lunanzio e il drago di Loris FabianiUno spettacolo fuori dagli schemi, ironico, surreale e riconoscibilissimo, che porta sul palco tutto il mondo di Lunanzio con il suo stile unico. Sabato 11 aprile, alle ore 21:00, il Cine Teatro Odeon ... strettoweb.com