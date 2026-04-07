Un team di ricercatori di diverse nazionalità ha determinato che l’acqua presente sulla Luna si è formata nel corso di circa 3 miliardi di anni. Questa scoperta riguarda la formazione delle riserve di acqua necessarie per eventuali future colonie umane sul satellite. La ricerca si basa su analisi di campioni e dati raccolti da missioni spaziali, evidenziando un processo di accumulo molto lungo e graduale nel tempo.

Un gruppo di ricercatori internazionali ha scoperto che l’acqua sulla Luna si è accumulata gradualmente per un periodo di 3 miliardi di anni, rendendo possibile la pianificazione di basi umane permanenti. L’analisi condotta da Oded Aharonson e Paul Hayne ha smentito l’idea che il ghiaccio sia arrivato tramite un singolo evento catastrofico, come l’impatto di una cometa di grandi dimensioni. Attraverso l’impiego di simulazioni informatiche e l’elaborazione dei dati forniti dal Lunar Reconnaissance Orbiter della NASA, è stata ricostruita la storia termica del satellite terrestre. Il lavoro scientifico ha permesso di individuare le trappole fredde, aree dove il ghiaccio è rimasto preservato per ere geologiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Luna: 3 miliardi di anni per creare l’acqua per le basi umane

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