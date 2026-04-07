Le dichiarazioni di un ex presidente degli Stati Uniti continuano a suscitare preoccupazioni, con messaggi pubblici rivolti all’Iran che si fanno sempre più minacciosi. In un suo recente intervento, ha affermato che “stasera un’intera civiltà morirà”, aumentando la tensione tra le parti. Le parole sono state pronunciate in un contesto di crescenti tensioni diplomatiche, senza ulteriori dettagli ufficiali o risposte da parte delle autorità iraniane.

Le minacce di Donald Trump contro l’ Iran non si arrestano e, anzi, stanno raggiungendo nuovi livelli di aggressività. Sul suo social media Truth, il presidente statunitense ha scritto: «Stasera un’intera civiltà morirà, per non tornare mai più. Non voglio che ciò accada, ma probabilmente accadrà. Tuttavia, ora che abbiamo un cambiamento di regime completo e totale, in cui prevalgono menti diverse, più intelligenti e meno radicalizzate, forse potrà accadere qualcosa di rivoluzionario e meraviglioso. CHI LO SA? Lo scopriremo stasera, in uno dei momenti più importanti della lunga e complessa storia del mondo. 47 anni di estorsioni, corruzione e morte finiranno finalmente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’ultimo folle messaggio di Trump contro l’Iran e quel punto di non ritorno sempre più vicino: «Stasera un’intera civiltà morirà»

Alle 2 di notte scade l'ultimatum all'Iran, Trump: "Un'intera civiltà morirà, sarà uno dei momenti più importanti della storia"Il post apocalittico del presidente Usa che evoca il regime change: "Potrebbe accadere qualcosa di straordinario e rivoluzionario.

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L'Iran conferma: “Ucciso Khamenei”. Trump: “Se reagiranno useremo forza mai vista”

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Privare l’Iran della corrente elettrica comporta neonati morti nelle incubatrici, sangue marcito per le trasfusioni e molto altro. Le minacce di Trump di riportare l’Iran all’età della pietra sono una sorta di ultimo stadio della disperazione. L’indice di gradimento del - facebook.com facebook

Trump, Putin, Netanyahu e -nel suo piccolo- Giorgia Meloni si sono schierati a sostegno di quest'uomo al potere in Ungheria da più di un ventennio. Altrettanti buoni motivi per augurarci che domenica prossima i cittadini elettori mandino a casa Victor Orbàn x.com