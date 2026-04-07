L' ultima danza di Orbán?

La campagna elettorale in Ungheria si avvia alla conclusione, con il voto previsto per domenica 12. Le autorità hanno ufficialmente annunciato la data delle elezioni, mentre i candidati e i partiti intensificano le loro attività in vista del voto. La scadenza si avvicina e le elezioni rappresentano un momento chiave per il futuro politico del paese. La settimana si concentrerà su questa tornata elettorale e sulle questioni che la accompagnano.

L'Ungheria si prepara alle elezioni più decisive della sua storia, con il premier in carica che cerca una disperata rimonta sul rivale di centro-destra Magyar alzando la posta contro Ue e Ucraina Cosa voteranno gli ungheresi – Gli elettori saranno chiamati a rinnovare i membri dell'Assemblea nazionale, su cui si costruirà il consenso parlamentare necessario per la formazione di un nuovo governo. Sono quattro le principali forze politiche che si contenderanno i 199 seggi dell'Assemblea: oltre alla coalizione tra Fidesz e il Partito Popolare Cristiano Democratico (membri fondatori dei Patrioti europei) e Tisza (che è entrato nel... 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Verso domenica. Verona, tante assenze. Sammarco con Orban per l’ultima spiaggia Leggi anche: Bersani a DiMartedì, l'ultima menzogna: "Se vince il Sì tirano dritto, fino a Orban" Trump se burla de los bailes de Maduro y dice que lo intentaba imitar