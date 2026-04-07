Cosa: L’anteprima nazionale del docufilm “La rivoluzione silenziosa di Luigia Tincani”, diretto da Claudio Rossi Massimi. Dove e Quando: Al Cinema Adriano di Roma (Piazza Cavour, 22), mercoledì 15 aprile 2026. Perché: Per scoprire la figura straordinaria dell’unica donna in Italia capace di fondare un’università, sfidando i pregiudizi del Novecento. La storia d’Italia è costellata di figure femminili che hanno agito nell’ombra, cambiando il corso degli eventi con una determinazione incrollabile. Tra queste, spicca il profilo di Luigia Tincani, filosofa, educatrice e visionaria, la cui vita viene oggi celebrata nel docufilm “La rivoluzione silenziosa di Luigia Tincani”. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Luigia Tincani e la rivoluzione silenziosa: la storia della fondatrice della LUMSA diventa un docufilm

"Non mi arrendo", una vita contro la mafia: la storia dell'ex ispettore della Dia Pippo Giordano diventa un docufilmIl documentario ripercorre l’infanzia e la crescita di Giordano nella Palermo segnata dalla presenza del gotha mafioso, poi sopraffatto dall’ascesa...

Luigia Tincani: l’unica donna che fondò un’università in ItaliaUna storia che uscirà presto sullo schermo racconta come una sola donna abbia sfidato le barriere del Novecento per fondare un ateneo.

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L’unica donna in Italia a fondare un’Università: La rivoluzione silenziosa di Luigia Tincani diventa un filmUnica donna nella storia d’Italia a fondare un ateneo. Basterebbe questo primato a definire la grandezza di Luigia Tincani ... ilmetropolitano.it

Al cinema La rivoluzione silenziosa di Luigia Tincani, l'unica donna che in Italia ha fondato un'universitàArriva in anteprima al Cinema Adriano di Roma la storia dell'unica donna nella storia d’Italia che ha fondato un ... msn.com

Intervista Stampa: La rivoluzione silenziosa di Luigia Tincani diventa un film, a cura di Angela Saieva direttrice e unica proprietaria di TeleVideoItalia® https://www.televideoitalia.net/ Rotocalco italiano in Europa, e corrispondente Corriere d'Italia, SINE. DIFFID - facebook.com facebook

Sono ancora aperte le registrazioni per prendere parte alla proiezione del documentario "La rivoluzione silenziosa di Luigia Tincani" (fondatrice dell'Ateneo), realizzato dalla LUMSA e prodotto dall'Associazione Culturale IMAGO, in programma mercoledì 15 a x.com