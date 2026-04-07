L’Ucraina ha annunciato un incremento delle proprie operazioni volte a ostacolare la logistica energetica russa, con l’obiettivo di limitare il flusso di risorse verso la Russia. Nel frattempo, il prezzo del greggio sta risalendo a causa delle tensioni in Medio Oriente, e il governo russo sembra voler approfittare di questa situazione per rafforzare le proprie capacità militari. Le mosse di entrambe le parti si svolgono in un momento di crescente instabilità regionale.

Mentre il Cremlino vuole approfittare del fatto che il prezzo del greggio torni a salire sulla spinta delle tensioni in Medio Oriente per riversare nuove risorse nella sua macchina bellica, sembra che l’Ucraina intenda impedirglielo a tutti i costi. E i recenti attacchi con droni contro le infrastrutture petrolifere russe sul Baltico ne sono la prova concreta. Negli ultimi giorni infatti i terminali di Primorsk e Ust-Luga, due snodi fondamentali per l’export marittimo di greggio russo, sono stati presi di mira ripetutamente da droni ucraini a lungo raggio. Secondo le stime riportate dal Financial Times, i danni e le interruzioni operative avrebbero già comportato perdite per centinaia di milioni di dollari. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’Ucraina raddoppia gli sforzi contro la logistica energetica russa. Ecco perché

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