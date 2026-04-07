Il Pisa ha dedicato un messaggio di cordoglio in seguito alla scomparsa di Mircea Lucescu, morto all’età di 80 anni. La società toscana ha pubblicato una nota ufficiale per ricordare l’allenatore, senza ulteriori dettagli sul contenuto. La notizia della sua morte è stata diffusa recentemente e ha suscitato reazioni nel mondo del calcio.

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© Calcionews24.com - Lucescu commemorato anche dal Pisa: «Addio Mircea». La nota del club toscano dopo la morte dell’allenatore

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