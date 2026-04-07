Lucca sotto fuoco | fiamme tra viadotto autostradale e baracche

Oggi a Lucca le squadre di vigili del fuoco sono intervenute in due aree differenti della città e della provincia per spegnere incendi. Le fiamme hanno interessato sia zone rurali che zone urbane, tra cui un viadotto autostradale e alcune baracche. L'intervento dei vigili del fuoco si è reso necessario nel pomeriggio di martedì 7 aprile 2026.

Le squadre dei vigili del fuoco di Lucca sono state mobilitate in due diverse zone della città e provincia per domare fiamme che hanno colpito sia aree rurali che zone urbane nel pomeriggio di oggi, martedì 7 aprile 2026. Il primo allarme è scattato a Bozzano, lungo la strada che conduce a Chiatri. In questo punto, situato esattamente al limite tra i territori di Massarosa e Lucca, un incendio di sterpaglie ha preso vita proprio sotto la struttura del viadotto autostradale. I soccorritori del comando locale hanno lavorato intensamente per estinguere il fuoco. Una volta spento il rogo, gli operatori hanno proceduto con le operazioni di bonifica del terreno per scongiurare qualsiasi possibile ripresa delle fiamme. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lucca sotto fuoco: fiamme tra viadotto autostradale e baracche Fiamme nelle baracche di fortuna sotto il viadotto dell’IndianoFIRENZE – Un denso pennacchio di fumo nero, visibile da chilometri di distanza, ha tenuto con il fiato sospeso i molti automobilisti in transito oggi... Leggi anche: Firenze, incendio sotto il Viadotto dell’Indiano: in fiamme baracche di senza fissa dimora. Colonna di fumo sulla città Temi più discussi: Incendio in conceria, fiamme nell’impianto di aspirazione; Padre e figlio morti avvolti dalle fiamme, una comunità sotto choc: Vuoto incolmabile; Incendio in un magazzino a Segromigno in Monte domate le fiamme. Lucca, incendio in un bosco: fiamme vicino alle caseUn vasto incendio è scoppiato nei boschi nel comune di Lucca, nei pressi di Sant'Alessio. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, in azione anche con un elicottero. Il rogo ha creato apprens ... noitv.it In fiamme il tetto di una casa ad Antisciana: intervengono i vigili del fuocoL'episodio alle 16 di oggi (31 marzo): solo danni materiali, nessun ferito o intossicato. Bonificati tutti i focolai ... luccaindiretta.it Lucca, medico va al lavoro sotto effetto di droga e si sente male - facebook.com facebook