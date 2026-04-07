Luca Frati a Bergamo | l’arte della transizione tra radici e comunità

L’artista Luca Frati ha aperto una mostra presso Crocicchio Art Space a Bergamo, che sarà visitabile fino al 9 aprile. La sua esposizione si concentra sulla transizione di genere, rappresentandola come un’esperienza che coinvolge sia l’individuo che il contesto sociale e ambientale. Le opere presentate riflettono questa relazione tra radici personali e la comunità, offrendo uno sguardo diretto sul tema attraverso le sue creazioni.

L’artista Luca Frati espone le sue opere presso Crocicchio Art Space a Bergamo fino al 9 aprile, esplorando il tema della transizione di genere come un’esperienza condivisa con l’ambiente circostante. Il progetto, intitolato Mai sola, si sviluppa all’interno della libreria Incrocio Quarenghi, dove l’attenzione si sposta dall’individuo al gruppo. La mostra è aperta al pubblico nelle fasce orarie dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19.30. Attraverso una serie di immagini create insieme alla fotografa e regista Alice Malingri, Frati mette in scena un ripensamento dell’identità che non avviene nel vuoto, ma in dialogo con le radici e la comunità.... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Luca Frati a Bergamo: l’arte della transizione tra radici e comunità Leggi anche: “Mai sola” di Luca Frati, arte che indaga una metamorfosi condivisa con la comunità Inaugurazione a Bellusco. La Casa della Comunità nasce alla Corte dei FratiUn restyling di grande gusto, le arcate verdi pastello, primo colpo d’occhio dall’esterno, ogni dettaglio curato con attenzione. Si parla di: Mai sola di Luca Frati, arte che indaga una metamorfosi condivisa con la comunità; Mai sola di Luca Frati, arte che indaga una metamorfosi condivisa con la comunità. Mai sola di Luca Frati, arte che indaga una metamorfosi condivisa con la comunitàA Crocicchio Art Space fino al 9 aprile la mostra dell’artista eugubino: immagini che riflettono sulla transizione di genere come processo condiviso ... bergamonews.it