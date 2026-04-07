La Procura di Bologna ha deciso di restituire ai genitori la salma del bambino che venerdì scorso è caduto dal terrazzo di un palazzo in via Piave. La decisione è stata presa dopo aver completato le procedure investigative relative all’incidente. La restituzione avverrà nei prossimi giorni, senza ulteriori dettagli sul procedimento in corso. Il caso ha attirato l’attenzione della comunità locale.

Bologna, 7 aprile 2026 – La salma del piccolo Louis, precipitato dal terrazzo di un palazzo di via Piave venerdì scorso, sarà restituita alla famiglia in tempi brevissimi alla famiglia. VIA PIAVE 6 LUCERNAIO FINESTRE PIU INTERVISTATI La decisione della Procura di Bologna: nessuna autopsia. La Procura di Bologna, dopo il nulla osta del pubblico ministero Mariangela Farneti, ha dato il via libera alla restituzione alla famiglia della salma di Louis Pisha, il dodicenne di origine albanese precipitato venerdì scorso, verso le 19, dal terrazzo condominiale sopra l'ottavo piano di un palazzo in via Piave, a Bologna, dopo il cedimento di una copertura in plexiglass. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Louis, caduto dal lucernario: la Procura restituisce la salma ai genitori

La tragedia di Louis: morto a 12 anni cadendo dal lucernarioIl ragazzino stava giocando con gli amici sul tetto di un palazzo di 8 piani, in via Piave a Bologna.

La tragedia di Louis Pisha morto a 12 anni. Stava giocando sul tetto con gli amici: è precipitato dal lucernarioBologna, 4 aprile 2026 – Giocavano a farsi foto e selfie, sfruttando le ultime luci del giorno che stava tramontando.

Temi più discussi: La finestra forzata e lucernario che cede: i dubbi sulla morte del piccolo Louis; Louis morto a 12 anni, era con gli amici sul tetto per farsi i selfie. Il vicino: Hanno provato a salvarlo, poi è precipitato nel vuoto; La tragedia di Louis, caduto dall’ottavo piano mentre stava giocando; Parla un testimone della morte del 12enne Louis Pisha a Bologna, ha mollato la presa davanti a noi.

Louis, caduto dal lucernaio: la Procura restituisce la salma ai genitoriNon sarà eseguita l’autopsia sul corpo del dodicenne precipitato dal palazzo di via Piave. La Procura mantiene aperto il fascicolo per omicidio colposo, ma senza indagati, al fine di ricostruire l’esa ... ilrestodelcarlino.it

Morte di Louis, la sfida sul tetto tra ragazzini prima del dramma: Secondo voi regge?A uccidere il dodicenne, caduto dal lucernaio di un palazzo di via Piave, in periferia a Bologna, è stato un tragico gioco. La ricostruzione della ... bologna.repubblica.it

Cosa succederà a Charlotte e Louis dopo che il principe Andrea ha rinunciato ai suoi titoli reali Stando ai provvedimenti proposti da William, anche loro un giorno potrebbero essere dei normali “commoners”. Cosa significa - facebook.com facebook

A Windsor con la Royal, Family il principe Louis si è comportato in maniera ineccepibile. Ma che fine ha fatto il simpatico monello di una volta x.com