L’Osteria Giacobazzi in tv Puntata registrata al teatro Masini

L’Osteria Giacobazzi è stata protagonista di una puntata registrata al teatro Masini, trasmessa in televisione. Lo spettacolo ha portato sul palco un’ambientazione tipica di un’osteria, con tavoli apparecchiati, vino e cibo serviti agli ospiti seduti in scena. La trasmissione ha trasformato il teatro in un luogo dove si sono mescolati intrattenimento e atmosfera conviviale, catturando l’attenzione degli spettatori davanti agli schermi.

Arriva l’ osteria Giacobazzi in versione tv, lo spettacolo che trasforma il teatro in una vera e propria osteria: tavoli imbanditi, vino e vettovaglie serviti durante lo show ad alcuni ospiti seduti sul palco. Dopo il grande successo a teatro, andranno in onda a settembre tre puntate televisive sul Canale Nove, registrate a Faenza nelle serate di martedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7 maggio dalle ore 20.30. Ad ospitare la produzione sarà lo splendido teatro Masini di Faenza, che farà da scenario alle riprese del Format televisivo, prodotto dal faentino Massimo Zoli con la società Ridens Produzioni srl. Sul palco Giuseppe Giacobazzi insieme ad Andrea Vasumi, I Masa, Franco Trentalance, Alberto Caiazza, Margherita Zoli, Marta Chinello e Fabrizio Iseppato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’Osteria Giacobazzi in tv. Puntata registrata al teatro Masini Al Teatro Cartiere Carrara Giuseppe Giacobazzi con "Osteria Guicobazzi"Questa non è solo un'osteria, ma un'osteria con spettacolo incluso, un po’ come se avessero incrociato Broadway con una vendemmia in Toscana! Tra i... Leggi anche: Musica, tradizione e tavoli imbanditi: a teatro arriva lo show "Osteria Giacobazzi" Temi più discussi: Giacobazzi apre al pubblico la sua Osteria: Buon cibo e comicità, un mix perfetto; Osteria Giacobazzifa il botto a Riccione: risate, vino e pura romagnolità; Riccione, sold out per Osteria Giacobazzi al Palazzo dei Congressi; L’Osteria Giacobazzi in tv. Puntata registrata al teatro Masini. Riccione, sold out per Osteria Giacobazzi al Palazzo dei CongressiGrande partecipazione ieri sera, giovedì 2 aprile, al Palazzo dei Congressi di Riccione, dove Osteria Giacobazzi ha richiamato il pubblico per una serata ... chiamamicitta.it Osteria Giacobazzi travolge il pubblico a RiccioneSul palco trasformato in osteria, il pubblico diventa protagonista tra battute schiette, musica e allegria senza filtri ... altarimini.it N R NN Teatro Rossini - #CivitanovaMarche MERCOLEDÌ 29 APRILE ore 21.00 Giuseppe Giacobazzi OSTERIA GIACOBAZZI In Osteria Giacobazzi Il palco si trasforma in una vera e propria osteria: tavoli imbanditi, vino e - facebook.com facebook A Riccione apre “Osteria Giacobazzi”: il 2 aprile al Palazzo dei Congressi la comicità si serve a tavola #Riccione #Eventi x.com