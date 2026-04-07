Il Comune di Romans d’Isonzo e l’ANPI hanno programmato una presentazione pubblica del libro “Le ombre di Rab” martedì 14 aprile alle ore 20, nella Sala Comunale di Casa Candussi Pasiani. L’evento si concentrerà sulla narrazione di un episodio storico che coinvolge circa 1500 vittime fasciste, come riportato nel volume. La presentazione intende offrire un’occasione di approfondimento su questo capitolo della storia locale.

Il Comune di Romans d’Isonzo e l’ANPI organizzeranno una presentazione pubblica del libro Le ombre di Rab martedì 14 aprile alle ore 20, presso la Sala Comunale di Casa Candussi Pasiani. L’evento metterà in luce un’opera pubblicata dalla fondazione Dor?e Sardo? e dal Centro Gasparini. Il testo si concentra sulla vicenda del campo di concentramento istituito dalle forze militari italiane nell’isola di Rab, situata nel golfo del Quarnaro, a circa 180 chilometri di distanza da Trieste. La serata prevede l’intervento di Ferruccio Tassin e Dario Mattiussi, mentre il pubblico potrà ascoltare alcune testimonianze tratte dal volume lette da Lucia German. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’orrore di Rab: 1500 vittime fasciste tra le pagine di un libro

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