Un orafo di Crotone è stato nominato come Interlocutore Referente presso la Pontificia Accademia di Teologia. La nomina avrà durata di cinque anni. La sua figura rappresenta un collegamento tra l’arte sacra e l’istituzione vaticana. La nomina si inserisce nel quadro delle attività dell’accademia, che si occupa di approfondimenti teologici e culturali legati alla tradizione religiosa.

Michele Affidato, orafo di Crotone, è stato nominato Interlocutore Referente presso la Pontificia Accademia di Teologia per un periodo di cinque anni. Il riconoscimento, formalizzato con un atto ufficiale, inserisce l’artista nel Comitato della Chiesa degli Artisti a Roma. Il prestigioso incarico è coordinato da S.E. Mons. Antonio Staglianò, presidente dell’Accademia. Questa scelta si muove lungo il solco tracciato dal Motu proprio Ad Theologiam promovendam e dalla Lettera enciclica Laudato si’ di Papa Francesco, puntando a una teologia contestuale e sapienziale. L’obiettivo è creare un ponte tra la riflessione spirituale e i diversi saperi umani, dalle arti alle scienze. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’oro di Crotone al Vaticano: Michele Affidato guida l’arte sacra

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Michele Affidato nominato nella Pontificia Accademia di TeologiaIl maestro orafo crotonese Interlocutore Referente, farà anche parte del Comitato della Chiesa degli artisti di Roma ... ilcrotonese.it

La Pasqua ci ricorda il valore della fede, della speranza e della carità. Nel segno del Cristo Risorto, giungano a tutti voi i miei più cari Auguri. #buonapasqua #michele affidato - facebook.com facebook