Lomonaco | il modello calabrese contro il bullismo diventi nazionale

L'avvocato Lomonaco, che ricopre il ruolo di Garante regionale per la tutela delle vittime di reato in Calabria, ha proposto di portare a livello nazionale il modello calabrese di contrasto al bullismo. Questa iniziativa mira a estendere le misure adottate nella regione, dove l'attenzione alle vittime di reati di questo tipo ha portato a specifici interventi e supporti. La proposta è stata presentata in un momento in cui si cercano nuove strategie di prevenzione e tutela nei confronti dei giovani.

Avvocato Lomonaco, lei è Garante regionale per la tutela delle vittime di reato in Calabria, tra i primi incarichi di questo tipo in Italia. Dal suo osservatorio, cosa sta accadendo tra i minori? Sta emergendo una forma di disagio più silenziosa e profonda. Il bullismo non è più solo un atto visibile, ma un processo fatto di esclusione, isolamento e pressione psicologica. Ed è proprio questa dimensione invisibile a renderlo più pericoloso. Quanto incide questo silenzio? Incide moltissimo. Perché molti ragazzi non parlano. Continuano a vivere la loro quotidianità, ma dentro stanno affrontando qualcosa che li consuma lentamente. Ha seguito casi concreti? Sì. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Lomonaco: il modello calabrese contro il bullismo diventi nazionale Donatoni: sport contro bullismo, ex alunna fa da modelloLa scuola primaria Donatoni di Rovigo, nell’ambito dell’Istituto Rovigo Due, ha trasformato l’anno scolastico 2025-26 in un laboratorio vivente dove... Cosenza sul podio: il modello calabrese che sfida i NEETQuesta mattina a Roma, nella Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata proclamata la vincitrice del Premio Città... Argomenti più discussi: Calabria, parte 'Ti Sbullu!': giovani protagonisti contro il bullismo. Cirillo e Lomonaco: 'Prevenire, ascoltare, coinvolgere'; Bullismo, presentata la II edizione del concorso Ti Sbullu!: al via il bando per le scuole; Ti Sbullu: torna il concorso calabrese contro il bullismo. Aveva un coltello con una lama di 18 centimetri. L’allarme è scatta dopo la segnalazione delle sue compagne ; il garante Lomonaco invita a una riflessione più ampia - facebook.com facebook