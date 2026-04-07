L' ombra della camorra sulle case occupate | l' allarme della Prefettura

La Prefettura di Caserta ha espresso preoccupazione riguardo alle occupazioni illegali di alloggi di edilizia pubblica residenziale nella zona. Secondo quanto comunicato, si sono verificati casi di occupazioni abusive che coinvolgono abitazioni pubbliche, con un crescente coinvolgimento di elementi legati alla criminalità organizzata. La situazione sta attirando l’attenzione delle forze dell’ordine e delle autorità locali, che monitorano costantemente il fenomeno.

Il prefetto Volpe: "Non si può lasciare che decida la criminalità del luogo chi deve occupare un appartamento". In un anno 129 denunciati L’ombra della camorra aleggia sulle occupazioni abusive di alloggi di edilizia pubblica residenziale a Caserta. E’ l’allarme lanciato dal Prefetto Lucia Volpe nel corso della sua audizione dinanzi alla Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul Degrado nelle Periferie, nelle scorse settimane in missione proprio nel Capoluogo. Nel mirino ci sono le occupazioni, dunque, con Palazzo Acquaviva che attende dati precisi sugli alloggi di edilizia pubblica ed ha avviato un monitoraggio del fenomeno. “La nostra intenzione era quella di fare verifiche mirate, altrimenti disperdiamo energie, ma non abbiamo le risorse per fare tutto”, ha concluso la prefetta Volpe. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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