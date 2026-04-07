In Lombardia, i dati aggiornati al 7 aprile 2026 mostrano un aumento dei servizi rispetto all’anno precedente, mentre circa 40.000 negozi hanno chiuso i battenti nello stesso periodo. Il settore terziario si distingue per la crescita, mentre il commercio tradizionale subisce un calo significativo. La situazione evidenzia una divisione netta tra le attività in espansione e quelle in difficoltà, segnando un cambiamento nel panorama economico regionale.

Il terziario lombardo vive una profonda spaccatura tra l’espansione dei servizi e la crisi del commercio, con dati aggiornati al 7 aprile 2026 che delineano un sistema economico a due velocità. Mentre le attività di supporto alle persone e alle imprese accelerano, il dettaglio fatica a respirare. I numeri analizzati da PoliS-Lombardia su basi Unioncamere mostrano un fatturato medio per i servizi in crescita del 2,7%, con punte del 4% opera nell’assistenza alla persona e del 3,4% per i servizi professionali alle aziende. Al contrario, il commercio al dettaglio ristagna con un incremento di appena lo 0,9%. Solo i negozi non specializzati e i supermercati riescono a staccarsi leggermente dalla media, registrando un +1,3%. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lombardia: boom dei servizi, ma crollano 40mila negozi

Bergamo prima in Lombardia per tenuta delle imprese, ma dal 2012 ha chiuso il 21% dei negozi di vicinatoL’Italia dei negozi di vicinato soffre, ma Bergamo è tra le città in cui la desertificazione commercialeè più contenuta.

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