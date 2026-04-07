Logo artistico per i volontari

Con l'arrivo della primavera, la Compagnia della Crocina di Bagno di Romagna ha presentato un nuovo logo artistico dedicato ai volontari. La scelta mira a rafforzare l'identità del gruppo e a valorizzare il lavoro svolto dai volontari nel territorio. La creazione del logo segue una fase di riflessione e progettazione, coinvolgendo membri del team e artisti locali. L'obiettivo è rafforzare il senso di appartenenza e riconoscimento tra chi si impegna nel servizio.

E’ arrivata la primavera e per la Compagnia della Crocina di Bagno di Romagna che, dopo la pausa invernale, ha ripreso il suo encomiabile lavoro di volontariato per la manutenzione dell’arredo urbano del territorio del paese termale, presenta un logo artistico, creato dalla maestria di Pier Paolo Cornieti, art director di fama, originario di Bagno di Romagna. Lo comunicano i volontari che, da vari anni in pensione dalle rispettive attività lavorative, offrono gran parte del loro tempo libero per la realizzazione di lavori per rendere più bella e più accogliente la località di loro residenza. "La Compagnia della Crocina è di nuovo in campo con un intervento di manutenzione nel Parco Ròseo, situato nei pressi della strada che porta alla fonte sulfurea del Chiardovo – esordiscono i volontari –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Logo artistico per i volontari Un nuovo logo per l'associazione "Donatori volontari sangue San Marco"Simbolo scelto tra oltre 80 partecipanti al concorso voluto proprio dall’associazione in occasione del 25esimo anniversario che si celebra il... Leggi anche: LIVE Pattinaggio artistico, Corto coppie d’artistico Olimpiadi in DIRETTA: inizia il cammino di Conti-Macii Sarà Perchè Ti Amo - Jutta Leerdam Argomenti più discussi: Logo artistico per i volontari; Sono tornate borse e t-shirt con logo, ma il nome è di hotel o case editrici trendy, non più dei big della moda; La UK Society of Authors lancia il logo per identificare i libri scritti da esseri umani; Donato un mosaico per la sala d’attesa del Centro Prevenzione Oncologica dell’Ospedale di Ravenna. Monza, alpini sul tetto del Duomo: il logo creato da Giorgia, studentessa dell’Artistico GandhiUna studentessa dell’Artistico Gandhi ha vinto un concorso speciale Doveva disegnare un simbolo per i 95 anni della sezione monzese dell’Ana Monza – Un cerchio tricolore, dentro cui si staglia il ... ilgiorno.it 1° classificata al concorso di Idee: Logo per il centenario del Consorzio di bonifica Vallo di Diano e Tanagro. Il concorso, che ha coinvolto le scuole del territorio, premia il Liceo Artistico del Polo Liceale Pomponio Leto , con la proposta della studentessa Ines - facebook.com facebook