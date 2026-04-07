Un annuncio di Crosetto prevede un lockdown entro un mese, mentre le tensioni internazionali si intensificano e si avvicinano a una fase senza precedenti. L’Italia monitora con attenzione gli sviluppi, preoccupata per le possibili conseguenze sulla sicurezza e sull’economia del paese. La situazione si sta evolvendo rapidamente, alimentando incertezza tra le autorità e la popolazione.

Le tensioni internazionali stanno entrando in una fase definita senza precedenti, e l’Italia osserva con crescente attenzione le possibili ricadute sulla sicurezza e sull’economia. Il Ministro della Difesa Guido Crosetto, commentando l’ultimo ultimatum di Donald Trump all’Iran, ha descritto un quadro che ritiene estremamente delicato per l’intero equilibrio globale. «È una situazione che non ha precedenti nella storia dei decenni recenti », ha dichiarato Crosetto, richiamando la progressiva perdita di efficacia delle sedi multilaterali. Nel suo ragionamento, l’indebolimento dell’ Onu avrebbe ridotto gli strumenti di mediazione e contenimento, lasciando spazio a un confronto in cui il peso determinante appare quello della potenza militare. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Lockdown, l’anncuncio di Crosetto: “Entro un mese..”. La previsione che fa paura

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