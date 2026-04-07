L’Italia sta considerando misure straordinarie per fronteggiare una possibile crisi energetica, tra cui l’adozione di orari di lavoro flessibili e restrizioni alla circolazione veicolare in alcune zone. La tensions internazionale, legata alla riapertura dello Stretto di Hormuz, potrebbe aggravare la situazione e portare a un razionamento delle risorse energetiche nel paese. Le autorità stanno monitorando attentamente gli sviluppi per valutare eventuali interventi.

L’Italia potrebbe trovarsi a fronteggiare un lockdown energetico se la situazione internazionale non dovesse migliorare, in particolare per la riapertura dello Stretto di Hormuz. Il governo di Giorgia Meloni sta studiando diverse misure straordinarie, che potrebbero entrare in vigore già da maggio. Tra le ipotesi allo studio ci sono: l’ estensione dello smart working sul modello della pandemia, il contenimento dei consumi tramite la riduzione di un grado di condizionatori e riscaldamenti, l’uso delle targhe alterne per la circolazione e il limitato spegnimento dell’illuminazione pubblica. Settori industriali ad alto consumo energetico potrebbero dover rimodulare le attività. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Lockdown energetico, l’Italia valuta misure straordinarie tra smart working e targhe alterne

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