Lockdown energetico in Italia? Le ipotesi per la razionalizzazione di luce gas e petrolio

In Italia si discutono possibili misure per gestire meglio i consumi di energia, tra cui la razionalizzazione di luce, gas e petrolio. Tra le ipotesi messe sul tavolo ci sono anche interventi come la riduzione dell’utilizzo di alcune risorse e l’adozione di strategie per contenere i costi legati all’inflazione. Nel frattempo, si valuta anche l’eventualità di introdurre la didattica a distanza come misura temporanea.

"Per frenare l'aumento dell'inflazione legato al costo dei carburanti, Governo e Parlamento potrebbero valutare l'adozione della didattica a distanza". Lo ha detto Marcello Pacifico, presidente di Anief, il sindacato degli insegnanti della scuola. Qualora anche il Governo Italiano dovesse correre ai ripari per il risparmio energetico, infatti, la dad da maggio potrebbe seriamente essere presa in considerazione. "La scuola - aggiunge Pacifico - dovrà essere l'ultima a chiudere ma se la guerra in Medioriente continua potrebbe essere colpita dalla attuale crisi". Intanto, per i consumi elettrici in rialzo e riserve di gas... 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Crisi gas e petrolio. Cos’è il lockdown energetico di cui si parlaRoma, 2 aprile 2026 – L’impennata dei prezzi di petrolio e gas, aggravata dalla guerra con l’Iran e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, ha...

Lockdown energetico in Italia, il precedente e l'ipotesi razionamento per spegnere tutto a maggioI Paesi europei, Italia inclusa, si stanno preparando all’eventualità di dover imporre misure che limitino i consumi di energia, in modo da...

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Lockdown energetico in Italia? Il governo ci pensa, ecco cosa potrebbe accadereLa guerra in Iran sta portando il governo italiano a una serie di misure da adottare tra primavera ed estete. Le conseguenze della guerra in Iran stanno spingendo il governo a prendere delle misure ... notizie.it

Italia in lockdown energetico a maggio? Ecco le possibili misureIl Governo Meloni ha prorogato fino al primo maggio il taglio delle accise sui carburanti, ma la misura – introdotta il 19 marzo – costa tra i 500 e i 600 milioni di euro al mese. Dunque sarebbe assai ... tpi.it

Lockdown energetico Con l’aumento della crisi energetica, il governo sta valutando misure graduali per contenere i consumi: https://fanpa.ge/SKpnH - facebook.com facebook

PRONTI PER UN LOCKDOWN ENERGETICO DA MAGGIO POTREBBE SCATTARE UN PIANO PER AFFRONTARE LA... x.com