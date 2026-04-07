Durante la partita tra Juventus e Genoa, Locatelli si è distinto come uno dei protagonisti in campo. La sua prestazione si è tradotta in numeri significativi, confermando il suo ruolo di riferimento nel centrocampo della squadra. I dati raccolti durante l'incontro mostrano un contributo totale, che ha coinvolto aspetti sia difensivi sia offensivi. La sua presenza si è fatta notare per l'impatto diretto sullo sviluppo del gioco.

di Marco Baridon Locatelli è stato uno dei migliori in campo in Juve Genoa. Questi i numeri e i dati della prestazione del capitano bianconero. (inviato all’Allianz Stadium) – Nella vittoria della Juve contro il Genoa all’Allianz Stadium, Manuel Locatelli si è confermato il vero faro della mediana. Il capitano ha disputato 90?, offrendo una prova di assoluto spessore, sia in fase di impostazione che in quella di pura interdizione. I numeri della sua partita certificano in maniera inequivocabile il suo ruolo di leader della squadra.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Locatelli gigante in Juve Genoa, prestazione totale del capitano: i numeri lo confermano. C’è dato che impressiona della sua prestazione

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