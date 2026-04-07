Locatelli dimentica le ultime delusioni | Non c’è tempo per guardarsi indietro L’unica strada è… – FOTO

Da juventusnews24.com 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrocampista della squadra ha dichiarato che non ci sono motivi per soffermarsi sulle sconfitte recenti, sottolineando che l’unica strada possibile è quella di guardare avanti. In una recente intervista, ha affermato che non si deve perdere tempo a rimuginare sui risultati passati, concentrandosi invece sul presente e sulle prossime sfide. La sua opinione riflette un atteggiamento di determinazione verso il futuro.

Locatelli dimentica le ultime delusioni: «Non c’è tempo per guardarsi indietro. Questa è l’unica strada». Il messaggio del capitano della Juve. Dopo la convincente vittoria per  2-0  contro il  Genoa, decisa dalle reti di Bremer e McKennie, il capitano della  Juventus Manuel Locatelli ha affidato ai social un messaggio di leadership e resilienza. Le sue parole arrivano in un momento cruciale: il successo di Pasqua ha permesso ai bianconeri di scacciare i fantasmi delle recenti delusioni, sia quelle maturate con il club che l’amarezza per la mancata qualificazione dell’ Italia  ai Mondiali. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata « Non c’è tempo per guardarsi indietro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Locatelli dimentica le ultime delusioni: «Non c’è tempo per guardarsi indietro. L’unica strada è…» – FOTO

Tgcom24.it compie 25 anni ma non c'è tempo per guardarsi indietroUn giorno dopo l'altro, un'apertura o una "breaking" dopo l'altra": ti volti ed è il primo quarto di secolo della testata Mediaset.

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