Locatelli dimentica le ultime delusioni | Non c’è tempo per guardarsi indietro L’unica strada è… – FOTO

Il centrocampista della squadra ha dichiarato che non ci sono motivi per soffermarsi sulle sconfitte recenti, sottolineando che l’unica strada possibile è quella di guardare avanti. In una recente intervista, ha affermato che non si deve perdere tempo a rimuginare sui risultati passati, concentrandosi invece sul presente e sulle prossime sfide. La sua opinione riflette un atteggiamento di determinazione verso il futuro.

Locatelli dimentica le ultime delusioni: «Non c’è tempo per guardarsi indietro. Questa è l’unica strada». Il messaggio del capitano della Juve. Dopo la convincente vittoria per 2-0 contro il Genoa, decisa dalle reti di Bremer e McKennie, il capitano della Juventus Manuel Locatelli ha affidato ai social un messaggio di leadership e resilienza. Le sue parole arrivano in un momento cruciale: il successo di Pasqua ha permesso ai bianconeri di scacciare i fantasmi delle recenti delusioni, sia quelle maturate con il club che l’amarezza per la mancata qualificazione dell’ Italia ai Mondiali. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata « Non c’è tempo per guardarsi indietro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Locatelli dimentica le ultime delusioni: «Non c’è tempo per guardarsi indietro. L’unica strada è…» – FOTO Tgcom24.it compie 25 anni ma non c'è tempo per guardarsi indietroUn giorno dopo l'altro, un'apertura o una "breaking" dopo l'altra": ti volti ed è il primo quarto di secolo della testata Mediaset. Tgcom24 compie 25 anni ma non c'è tempo per guardarsi indietroUn giorno dopo l'altro, un'apertura o una breaking dopo l'altra": ti volti ed è il primo quarto di secolo della nostra testata Mediaset.