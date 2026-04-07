Lo Straniero, scritto da Albert Camus e pubblicato oltre ottant’anni fa, continua a essere uno dei romanzi francesi più conosciuti e letti a livello internazionale. La storia, che affronta temi di alienazione e indifferenza, viene ancora oggi studiata e analizzata in diversi ambiti culturali e accademici. Il libro mantiene la sua presenza nelle librerie e nelle discussioni pubbliche, dimostrando la sua capacità di parlare a generazioni multiple.

A più di 80 anni dalla sua pubblicazione, L’Étranger di Albert Camus rimane uno dei libri francesi più letti e discussi al mondo. Finora sono stati fatti pochi tentativi di adattare il romanzo per la televisione o il cinema: è d’altronde un testo considerato problematico e controverso per la sua rappresentazione della colonizzazione francese dell’Algeria. Il registasceneggiatore François Ozon ha raccolto la sfida con un adattamento in bianco e nero del romanzo del 1942, riaccendendo la polemica su ciò che Camus disse, o non disse, sull’Algeria francese. Il film è lungo e suggestivo quanto il taciturno antieroe Meursault, interpretato da Benjamin Voisin, un colono francese ad Algeri. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Lo Straniero: sotto la pelle dell’altro

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LA TIERRA VA A ARDER: La Aterradora Profecía de los Extraterrestres del Río

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Lo straniero, il film di François Ozon lancia la nuova stella francese #BenjaminVoisin: «Bisognerebbe tentare di essere felici, non foss’altro per dare l’esempio» https://vogueitalia.visitlink.me/3BHBvC - facebook.com facebook

Intervista all’attore francese Benjamin Voisin, protagonista de Lo straniero, il film che François Ozon ha adattato dal celebre romanzo di Albert Camus del 1942 x.com