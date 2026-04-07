Litmanen senza tempo | a 55 anni torna in campo e giocherà con i suoi figli in Estonia

Jari Litmanen, ex calciatore finlandese, a 55 anni riprenderà a giocare in Estonia, 14 anni dopo aver smesso di giocare professionalmente. La sua decisione coinvolge anche i figli, con cui condividerà l’esperienza in campo. La sua carriera, lunga e ricca di successi, si arricchisce ora di questa nuova avventura che unisce passione, famiglia e amore per il calcio.

Jari Litmanen torna a giocare a 55 anni, 14 anni dopo il ritiro: il più grande giocatore finlandese di sempre riparte dall’Estonia, tra passione, famiglia e amore infinito per il calcio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Cynthia Erivo e la Bayswater dei sogni: Mulberry festeggia 55 anni con 55 borse iconiche (e super limited)A Londra l’atmosfera era quella giusta: luci soffuse, cocktail eleganti e un’icona contemporanea pronta a celebrare un’altra icona.