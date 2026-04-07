Nella notte a Fano, si è verificata una lite tra due fratelli che si è trasformata in un’aggressione con un coltello. Durante l’incidente, un ragazzino e i suoi genitori sono stati colpiti. La polizia ha fermato un giovane di 20 anni sospettato di essere coinvolto. Le condizioni dei feriti non sono state rese note. La vicenda si è svolta nel cuore della città, provocando grande preoccupazione tra i residenti.

FANO - Una violenta lite tra due fratelli, degenerata in un’aggressione a coltellate, sarebbe all’origine del dramma avvenuto nella notte a Fano. Il bilancio è pesantissimo: feriti il padre, la madre e il fratello minore di 16 anni, mentre un giovane di 20 anni, che tra pochi giorni ne compirà 21, è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di tentato triplice omicidio. L’episodio si è verificato poco prima delle 4 del mattino all’interno dell’abitazione di famiglia, in via XII Settembre, nei pressi della zona della stazione. La lite in casa e l’escalation di violenza Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe iniziato da un acceso litigio tra i due fratelli, scoppiato all’interno della casa, disposta su due livelli. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Litiga con il fratello, poi accoltella il ragazzino e i genitori. Fermato un 20enne, come stanno i feriti

Litiga con il fratello, poi accoltella il ragazzino e i genitori. Fermato un 20enne: «Ci pensavo da tempo». Come stanno i feritiFANO - Una violenta lite tra due fratelli, degenerata in un’aggressione a coltellate, sarebbe all’origine del dramma avvenuto nella notte a Fano.

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