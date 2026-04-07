L’Iran si può eliminare in una notte Forse questa

Durante una conferenza stampa, l'ex presidente degli Stati Uniti ha affermato che l’Iran potrebbe essere eliminato in una notte, aggiungendo che questa notte potrebbe essere già domani. La dichiarazione si inserisce in un contesto di tensione tra gli Stati Uniti e Teheran, con riferimenti a un nuovo ultimatum rivolto all’Iran stesso. Nessun dettaglio sulle azioni specifiche o sulle motivazioni è stato fornito in questa dichiarazione.

Lo Stretto indispensabile La conferenza di Trump: «Ce lo chiedono gli abitanti, anche se colpiamo vicino alle loro case. ’Vi prego continuate a bombardare’» Lo Stretto indispensabile La conferenza di Trump: «Ce lo chiedono gli abitanti, anche se colpiamo vicino alle loro case. ’Vi prego continuate a bombardare’» Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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