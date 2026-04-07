L’Inter coccola Bastoni ma il calciatore è tentato dal Barcellona

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, sta affrontando un periodo difficile nella sua carriera. La società nerazzurra ha mostrato fiducia nei suoi confronti, ma il calciatore si trova di fronte a un possibile trasferimento. Tra le offerte di altri club e le trattative in corso, Bastoni si trova al centro di un'attenzione che potrebbe cambiare il suo percorso professionale. La situazione rimane in evoluzione, senza ancora decisioni definitive.

Il momento che sta vivendo Alessandro Bastoni è probabilmente il più complicato della sua carriera. Il difensore dell’Inter è finito al centro di critiche e polemiche nelle ultime settimane, a partire dall’episodio discusso di Inter-Juventus, fino ad arrivare all’espulsione rimediata con la Nazionale nella sfida contro la Bosnia, partita che ha segnato la terza mancata qualificazione consecutiva dell’Italia ai Mondiali. Un periodo difficile dal punto di vista mediatico e sportivo, che ha inevitabilmente acceso il dibattito attorno al centrale nerazzurro. Nel frattempo, sullo sfondo, continuano a intensificarsi anche le voci di mercato provenienti dal Barcellona, club che da tempo segue con grande attenzione la situazione del difensore. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Calciomercato Inter, Bastoni fortemente tentato dal Barcellona ma Marotta avvisa i catalani: lo scenariodi Alberto PetrosilliCalciomercato Inter, Alessandro Bastoni sempre più tentato dal Barcellona ma i nerazzurri chiedono almeno 70 milioni di euro Le...

Bastoni Inter, San Siro lo coccola e lui risponde: il Barcellona può aspettare!Bastoni Inter, San Siro lo coccola e lui risponde: il Barcellona può aspettare! Milan, i conti in attacco non tornano! Dentro al flop di Nkunku,...

Temi più discussi: Bastoni Barcellona, ecco cosa pensa sull'addio all'Inter; Bastoni Inter, che attacco da Tuttosport: Il tackle su Memic che manda in frantumi i sogni azzurri, la caviglia malconcia non è un'attenuante! E ora il Barcellona...; Bastoni 'protetto' da San Siro: il gesto programmato dai tifosi dell'Inter per il match contro la Roma. Ecco cosa succederà; Calciomercato Inter: prima offerta del Barcellona a Bastoni.

Bastoni Inter, San Siro lo coccola e lui risponde: il Barcellona può aspettare!Bastoni Inter, San Siro lo coccola e lui risponde: il Barcellona può aspettare! L'abbraccio dei tifosi e la standing ovation: la presa di posizione del club ... calcionews24.com

Cosa gli abbiamo fatto passare? Dovrà lasciare l'Italia: Bastoni, le assurde coccole di BergomiL'ex difensore dell'Inter è intervenuto per prendere le difese del giocatore italiano. E poi candida una leggenda per un ruolo dirigenziale in Nazionale ... tuttosport.com

"Solo l'Inter può perdere lo Scudetto!" Per Shevchenko non è detta l'ultima parola: il Milan deve continuare a mettere pressione E coccola Leao dopo la sostituzione poco gradita: "Succede di arrabbiarsi. L’importante è chiarirsi subito dopo con l’allenatore" x.com

"Solo l'Inter può perdere lo Scudetto!" Per Shevchenko non è detta l'ultima parola, con il Milan che deve continuare a vincere per mettere pressione sui nerazzurri E coccola Leao dopo la sostituzione non gradita: "Succede di arrabbiarsi. L’importante è chi - facebook.com facebook