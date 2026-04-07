Limiti di velocità in Italia | tabella completa tolleranze e sanzioni?

In Italia, i limiti di velocità variano a seconda del tipo di strada e delle condizioni. Per le autostrade, il limite generale è di 130 kmh, mentre sulle strade extraurbane principali si scende a 110 kmh. In città, il limite è di 50 kmh, ma può essere ridotto in zone specifiche. Le normative prevedono tolleranze e sanzioni diverse in base alle infrazioni e alle circostanze, come il tipo di veicolo e lo stato del conducente.

Quali sono i limiti di velocità in Italia? Cambiano in base al tipo di strada, alle condizioni meteo, al tipo di veicolo e se sei neopatentato. Ecco la tabella completa con tutti i limiti, le tolleranze e le sanzioni aggiornate al 2026. In Italia il limite è 50 kmh in città, 90 kmh su strade extraurbane secondarie, 110 kmh su extraurbane principali e 130 kmh in autostrada. I neopatentati hanno limiti ridotti: 90 kmh su extraurbane principali e 100 kmh in autostrada. La tolleranza è di 5 kmh sotto i 100 kmh e del 5% sopra. Alcune strade urbane con caratteristiche particolari possono avere limiti di 70 kmh (segnalati). Alcune autostrade a 3 corsie possono avere il limite alzato a 150 kmh (segnalato, molto raro in Italia). 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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