Lilli Tagger stordisce Badosa | il prodigio di 18 anni vola a Linz

Durante la seconda giornata dell’Upper Austria Ladies Linz, martedì 7 aprile 2026, Lilli Tagger, una giovane tennista di 18 anni proveniente da Linz, ha superato Paula Badosa con il punteggio di 6-4 7-6(5). La partita si è conclusa con una vittoria in due set per la promettente atleta locale, che ha guadagnato così un risultato importante nel torneo.

Lilli Tagger, la promessa diciottenne di Linz, ha conquistato un successo fondamentale battendo Paula Badosa per 6-4 7-6(5) durante la seconda giornata dell’Upper Austria Ladies Linz, martedì 07 aprile 2026. Il torneo si svolge al coperto, una scelta che protegge le atlete dal calo delle temperature previsto per questa primavera, evitando episodi climatici estremi come quelli avvenuti a Monaco di Baviera, dove in passato la neve è caduta durante i match. Mentre le prime quattro teste di serie non sono ancora scese in campo poiché esentate dal primo turno, il programma di gioco ha protagonisti diversi profili, dalle veterane alle nuove leve in ascesa nel ranking mondiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lilli Tagger stordisce Badosa: il prodigio di 18 anni vola a Linz Doha, sorpresa Mboko: la canadese 19enne stordisce Ostapenko e vola in finale.Victoria Mboko, diciannovenne tennista canadese, ha conquistato la finale del Qatar TotalEnergies Open di Doha sconfiggendo la lettone Jelena... Leggi anche: "Mamma, sono un sarto". Storia di Max Alexander il prodigio con ago e filo che ha solo dieci anni WTA Linz, Tagger: Cambiare il rovescio? È il mio colpo più naturaleDopo il successo contro Badosa, Lilli Tagger parla dell'opportunità di affrontare grandi avversarie e della sua crescita: Non me l'aspettavo così veloce ... ubitennis.com WTA Jiujiang 2025, Lilli Tagger continua a stupire e vola in semifinale. Avanzano Golubic, Salkova e BlinkovaCalato il sipario sui quarti di finale del torneo WTA250 di Jiujiang, in Cina. Sul cemento asiatico l’avventura della giovanissima Lilli Tagger prosegue. La 17enne austriaca, allenata da Francesca ... oasport.it