Lidl crea la sciarpa a forma di scontrino fiscale | un'altra mossa vincente dopo le sneakers virali
Lidl ha lanciato una sciarpa realizzata a forma di scontrino fiscale, aggiungendola alla serie di iniziative che hanno riscosso successo in ambito moda e merchandise. Dopo aver introdotto sneakers virali, l’azienda si è spinta anche nel settore accessori, proponendo un prodotto che richiama in modo diretto il mondo della spesa quotidiana. La sciarpa si presenta come un'ulteriore strategia di marketing e merchandising.
Lidl fa nuovamente incursione nel mondo fashion, stavolta con una sciarpa! Come le precedenti trovate simili, anche questa è destinata a rivelarsi un successo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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