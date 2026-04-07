Lidl crea la sciarpa a forma di scontrino fiscale | un'altra mossa vincente dopo le sneakers virali

Lidl ha lanciato una sciarpa realizzata a forma di scontrino fiscale, aggiungendola alla serie di iniziative che hanno riscosso successo in ambito moda e merchandise. Dopo aver introdotto sneakers virali, l’azienda si è spinta anche nel settore accessori, proponendo un prodotto che richiama in modo diretto il mondo della spesa quotidiana. La sciarpa si presenta come un'ulteriore strategia di marketing e merchandising.